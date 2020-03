Hollywoodstar Tom Hanks hat das Coronavirus

Der Schauspieler befindet sich in Down Under, weil er dort ab Montag für das Elvis-Presley-Biopic von Regisseur Baz Luhrmann vor der Kamera stehen würde. Hanks spielt Presley-Manager Colonel Tom Parker. «Wir wissen darüber Bescheid, dass ein Mitglied des Unternehmens für unseren Elvis-Film, der zurzeit an der Goldküste in Australien vorproduziert wird, positiv auf COVID-19 getestet wurde. Wir arbeiten eng mit den australischen Gesundheitsbehörden zusammen, um jeden, der mit der Person in Kontakt war, zu identifizieren», schreibt die Filmgesellschaft Warner Bros dazu.