Die beiden Schauspieler wurden schon des Öfteren mit diesem Gerücht konfrontiert und laut «Us Magazine» gab es eine Zeit, in der Deborra damit grosse Probleme gehabt haben soll. «Es beschäftigt sie», gab Jackman 2013 in einem Interview zu. Das Ehepaar konnte durch diese Gerüchte jedoch nie in seiner Liebe zueinander erschüttert werden und Hugh Jackman nutzt jede Gelegenheit, die er bekommt, um von seiner «Deb» zu schwärmen und ihr romantische Gesten darzubieten.