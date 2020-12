Dass ihr herzlich egal ist, was ihre Kritikerinnen und Hater denken, zeigte Teigen auch an ihrem 35. Geburtstag am 30. November. «Ich hatte gerade meine erste Dusche seit zwei Monaten». erzählte sie in einer Instagram-Story. Seit der Stillgeburt ihres Sohnes habe sie es nicht mehr ertragen, unter der Dusche zu stehen und deshalb stattdessen gebadet, erklärte das Model. Mittlerweile gehe es ihr wieder besser: «Ich fühle mich klar und sehr gut.»