Gutgelaunt und vor allem gesprächig zeigt sich Johnny Depp, 57, dieses Jahr am Zurich Film Festival. Der Hollywood-Star kommt in der Rolle des Filmproduzenten in die Zürcher Kinosäle. «Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan» ist ein Dokumentarfilm über den Frontmann der irischen Folk-Punk-Band The Pogues. Depp setzte sich selber mit seinem Freund Shane MacGowan hin, der – stets mit einem Drink in der Hand – über seine Karriere spricht. Der für seinen exzessiven Lebensstil berüchtigte Frontmann McGowan provozierte stets gerne mit seinen antibritischen Aussagen.