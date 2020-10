Verhältnismässig lange war es still um Laura Müller, 20, während ihr Mann Michael Wendler für eine wahre Flut von Schlagzeilen sorgte. Am vergangenen Donnerstag teilte er via Instagram mit, dass er die «DSDS»-Jury per sofort verlassen werden und begründete seinen Ausstieg mit Vorwürfen gegen die deutsche Regierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.