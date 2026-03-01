«Ich weine nie in Krisen»

Wie sah Ihr Zimmer aus, als Sie 16 waren?

Oh, es war winzig klein, ich hatte ein ganz schmales Bett und eine kindische Decke mit Comicfiguren. Ein breites Erwachsenenbett bekam ich erst später, als ich zur Uni ging. In einer Ecke des wirklich winzigen Zimmers stand meine Hi-Fi-Anlage mit CDs. An der Wand hing ein Poster von Leonardo DiCaprio in «Romeo & Julia» sowie ein sehr schönes Filmplakat von «Frühstück bei Tiffany» mit Audrey Hepburn.