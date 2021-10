«Im Ausgang sind viele noch freizügiger als Leni Klum»

Warum nicht?

Mädchen sind in diesem Alter oft noch ziemlich unsicher, was ihren Körper anbelangt und in der Schule, der Lehre oder in ihrem Umfeld stark mit Body Shaming konfrontiert. Ausserdem löst ein solches Foto sicherlich heftige Reaktionen aus, mit denen man umgehen können muss. Bei Leni Klum ist das sicherlich kein Problem, weil sie in der Öffentlichkeit gross wurde und dieses Leben wegen ihrer Mutter Heidi gut kennt. Das ist bei einem «normalen» Schweizer Mädchen so nicht der Fall.