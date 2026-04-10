Inszeniert sich Sarah Engels hier als «weisse Retterin»?

An Sarah Engels selbst scheint die Kritik abzuprallen. Sie schreibt auf Instagram zum Gesangsvideo: «Musik braucht einfach keine Sprache. Sie verbindet. Ich glaube, diesen Moment werde ich echt nie vergessen ... diese funkelnden Augen, dieses Lachen, diese pure Freude! Musik verbindet einfach. Die Kids waren so dankbar für etwas, was für mich total selbstverständlich ist und genau das hat mich richtig berührt. Ich hab jede Sekunde so genossen. Die Freude der Kinder zu sehen, ihre Energie und wie sehr sie Musik fühlen… das bleibt einfach im Herzen.»