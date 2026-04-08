«Irgendwie dachte ich, ich hätte es geschafft»

«Irgendwie dachte ich, hoffte ich, ich und wir hätten es geschafft, die Erkrankung im Zaum zu halten», sagt die Ex-Partnerin von Moderator Daniel Aminati (52). Die letzten Monate seien für sie ein kleiner Lichtblick gewesen. Der neue Befund habe diese Normalität abrupt beendet. «Ab Mitte der Woche bin ich voller Termine im Spital und bei Ärzten», erklärt sie.