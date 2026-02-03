Ist Billie Eilish die Königin der Doppelmoral?

Gibt sie ihr Grundstück an die Ureinwohner zurück?

Wie ein Sprecher des Tongva Stammes gegenüber «Dailymail» angibt, hat Billie Eilish bisher allerdings keinen Kontakt mit ihnen aufgenommen, um über ihr Grundstück zu sprechen. «Als die ersten Bewohner des Grossraums Los Angeles ist uns bewusst, dass ihr Haus auf dem Land unserer Vorfahren steht», sagt der Sprecher. «Eilish hat unseren Stamm nicht direkt bezüglich ihres Grundstücks kontaktiert, aber wir schätzen es sehr, wenn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die wahre Geschichte dieses Landes sichtbar machen.» Der Tongva Stamm soll das Team von Bilie Eilish jedoch bereits kontaktiert haben. Jedoch nicht, um Nutzungsrechte geltend zu machen, sondern um sich dafür zu bedanken, dass Eilish mit ihrer Rede auf die Ureinwohner und deren Geschichte aufmerksam gemacht hat.