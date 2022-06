Ist Britneys und Sams Beziehung «toxic»?

Nach der Hochzeit mit Sam Asghari postete sie glückliche Bilder von den Feierlichkeiten und schien absolut im Reinen mit sich und der Welt zu sein. Kurz darauf verschwand Britneys Instagram aber. Wie verschiedene Medien nun berichten, sorgen sich Fans, dass Sam hinter der Entfernung des Social-Media-Kanals steckt und die Musikerin nach ihrem Vater nun vom nächsten Mann in ihrem Leben kontrolliert und manipuliert wird. Ihr jetziger Ehemann soll nämlich so gar nicht begeistert davon gewesen sein, dass seine Liebste sich so freizügig im Internet zeigt. Hat er sie etwa gezwungen, das Profil zu löschen?