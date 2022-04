Ist die Queen of Pop wieder ohne König?

So postet Madonna zum Einen zwei Bilder mit einer Kette mit dem Schriftzug «F*** You» und den Worten «I mean it» (zu deutsch: Das ist mein Ernst). Auch eine weitere Story spricht eigentlich Bände: «Karma said: When somebody in your life is not right for you … God will continously use them to hurt you until you become strong enough to let them go.» (zu deutsch: Karma hat gesagt: Wenn jemand nicht richtig für dich ist … wird Gott diese Person so lange benutzen, um dich zu verletzen, bis du stark genug bist, um sie gehen zu lassen.)