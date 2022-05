Jake Gyllenhaal (41) zog mit seiner Freundin Jeanne Cadieu am Dienstag (24. Mai) auf dem Filmfestival in Cannes alle Blicke auf sich. Während der Schauspieler für die Premiere von «L'Innocent» auf ein schlichtes Outfit setzte, lief das französische Model in einem skurrilen Kleid über den roten Teppich. Die pinke Robe mit Kussmund-Detail auf der Brust war ein echtes Statement.