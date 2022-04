James Corden verlässt die «Late Late Show»

Der britische Moderator und Komiker James Corden (43) verlässt die «Late Late Show» des US-Senders CBS im kommenden Jahr. Über seine Gründe sprach er in der Sendung am Donnerstag. Der Late-Night-Star erklärte demnach, dass er eine Vertragsverlängerung über ein Jahr unterschrieben habe und dann weiterziehen werde. Die Show, die er seit siebeneinhalb Jahren moderiert, habe zwar sein Leben «verändert», sollte aber nie seine letzte Station sein, so der 43-Jährige.