James Middleton nimmt von seinen Welpen Abschied

Er ist sich sicher, dass seine Kleinen viel Freude in ihre neuen Familien bringen werden. «Macht mich stolz und denkt daran zu schreiben», enden seine Zeilen. Und wem jetzt das Herz noch nicht aufgegangen ist, klickt sich am besten gleich selber durch die Bildergalerie – und schmilzt spätestens beim Video ganz am Schluss dahin.