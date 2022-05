Jamie Dornan wird zum Cowboy

Der Schauspieler, besonders bekannt durch seine Rolle in «50 Shades of Grey», hatte ein gutes letztes Jahr in seinen 30ern: Für seine Rolle in «Belfast» erhielt er im März seine erste Nominierung bei den Golden Globes. Zudem arbeitete er für den Film unter anderem mit Judi Dench (87) und Ciarán Hinds (69) zusammen, was er in einem Interview mit «People» stolz als «Homerun» bezeichnete.