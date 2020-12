Zudem finden die beiden: «Das Schicksal will es, dass ausgerechnet ihre Heimat Fuerteventura aktuell auch noch das einzige Nicht-Risikogebiet Europas ist.» Nun würden in Jannis Brust zwei Herzen schlagen. Sie frage sich, ob sie nach einem turbulenten Jahr dem Bauchgefühl folgen und in die Heimat reisen oder doch lieber die Vernunft walten lassen und in Deutschland bleiben soll.