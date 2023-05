Jennifer Lopez & Ben Affleck: Fotos feuern Gerüchte um Ehekrise an

Zoff bei Film-Premieren von «The Mother»?

Weiteren Stoff für die bereits brodelnde Gerüchteküche boten dann Aufnahmen der beiden bei der Premiere des Films «The Mother», in dem Lopez die Hauptrolle spielt, am 10. Mai 2023 in Los Angeles. Bei Ihrem Red-Carpet-Fototermin in dem Filmtheater schienen sie sich zunächst zu streiten, besonders Affleck wirkte äusserst angespannt.