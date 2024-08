Album und Filme zu Bennifer-Romanze floppten

Ihre neue entflammte Liebe zum Hollywoodstar wollte die Sängerin mit der ganzen Welt teilen. Also widmete sie ihr im Februar 2023 ein neues Album, einen Musicalfilm, ein Dokumentarfilm und eine damit verbundene Tournee. Doch das Album «This Is Me... Now» kam sowohl bei Fans, als auch bei Kritikern nicht so gut an, wie sich die Sängerin dies erhofft hatte. Es war das Erste von Lopez' Studioalben, das es nicht in die Top 20 schaffte. Auch der gleichnamige Musical-Film und der dazugehörige Amazon-Dokumentarfilm «The Greatest Love Story Never Told» konnten an den Kinokassen nicht überzeugen. «Niemand interessiert sich mehr für Bennifer», erklärte Lopez' früherer Publizist, Rob Shuter, den fehlenden Erfolg. «Die Welt hat sich weiterentwickelt.»