Jennifer Lopez und Alex Rodriguez haben sich getrennt

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2005, als sie einander an einem Baseballspiel von Rodriguez vorgestellt wurden. «Wir schüttelten die Hände, und da war diese schräge Energie für drei Sekunden. Wir schauten einander in die Augen und blieben irgendwie hängen.» Allerdings waren damals beide noch mit anderen Partnern verheiratet und liefen sich erst 2017 als Singles wieder über den Weg. Nun hat, was damals so romantisch begonnen hatte, doch so abrupt geendet.