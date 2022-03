Jenny Elvers und Marc Terenzi wollen zusammenziehen – kann das gut gehen?

Marc Terenzi gab an, dass seine letzte Beziehung daran scheiterte, dass die beiden aus verschiedenen Welten kommen – sie arbeitet in einer Firma und er ist Musiker und im Showbusiness zu Hause. Die Welt des Rampenlichts ist für Jenny Elvers nicht unbekannt, denn sie ist Schauspielerin, Moderatorin und Model. Es ist für sie also nichts Neues, im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Tanz-Affin sind beide auch, denn während Marc in der Vergangenheit das Tanzbein in der Sendung «Let's Dance» schwang – wenn auch nicht sehr erfolgreich –, gleitete Jenny schon bei «Dancing on Ice» auf Schlittschuhen über die Eisfläche – und brach sich dabei sogar eine Rippe.