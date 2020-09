Jetzt zeigt Pietro Lombardi seine Freundin offiziell

«Ich liebe dich» – da sind sie, die grossen Worte. Und das gleich beim ersten Pärchenfoto. Nachdem seit einiger Zeit Gerüchte über eine neue Beziehung von Pietro Lombardi die Runde machten, bestätigte der Sänger am Freitag erstmals in einem Video an seine Fans, dass es wieder eine Frau an seiner Seite gibt.