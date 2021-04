Jill Biden spielt Journalisten einen Streich

Einige Minuten später sei «Jasmine» ohne Perücke zurück in die Kabine gekommen und habe sich mit den Worten «April! April!» als Dr. Jill Biden offenbart. Weder die Journalisten noch ihre eigenen Mitarbeiter hätten die First Lady erkannt. Es ist nicht das erste Mal, dass Jill Biden sich einen Aprilscherz in einem Flugzeug erlaubt: Während ihrer Zeit als Second Lady der Vereinigten Staaten spielte sie ihrem Ehemann einen Streich. Joe Biden bemerkte laut einem Tweet des «Forbes»-Journalisten Andrew Solender während einer Flugreise mit der Air Force Two die Abwesenheit seiner Frau und fand sie nach kurzer Suche in dem Handgepäcksfach über einem Sitz.