Während US-Präsident Joe Biden (79) gerade beim G7-Gipfel in Bayern weilt, ist seine Ehefrau Jill (71) bereits Sonntagabend in Madrid, Spanien, angekommen. Im Zuge des dortigen Nato-Treffens, zu dem Präsident Biden am Dienstag (28. Juni) anreisen wird, traf die First Lady auf Spaniens Königin Letizia (49).