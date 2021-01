Man erinnere sich an die Anfangszeiten der Trump-Ära zurück. First Lady Melania Trump, 50, kehrte direkt nach der Vereidigung ihres Mannes Donald, 74, von Washington D.C. nach New York zurück, um dort ein paar Monate mit ihrem Sohn Barron zu bleiben. Der Trump-Spross beendete in New York noch ein Schuljahr.