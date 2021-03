Joe Bidens Hund Major hat wieder zugeschnappt

Der Pressesprecher von First Lady Jill Biden, 69, Michael LaRosa, sagte CNN, dass Major, so der Name des Hundes, sich «immer noch an seine neue Umgebung gewöhne». Außerdem erklärte er dem Bericht zufolge: «Ja, Major hat jemanden auf einem Spaziergang erwischt.» Als Vorsichtsmassnahme sei die Person von der medizinischen Abteilung untersucht worden, «und kehrte dann ohne Verletzung zur Arbeit zurück».