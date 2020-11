Am Samstagmorgen nun verstarb Maximilia im Alter von 9 Monaten. «Maximilia hat sich im Schlaf, geborgen und umsorgt in unserem Bett, auf die Reise zu den Sternen begeben», sagt Johannes Wimmer zu «Bild am Sonntag». «Unsere gesamte Familie konnte in Ruhe und Frieden Abschied nehmen.» Er habe in dieser letzten Nacht die Hand seiner kleinen Tochter gehalten. «Als ich morgens aufwachte, war sie nicht mehr weich und warm.»