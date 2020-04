John Kelly über den kritischen Zustand seiner Frau

Umso grösser die Wiedersehensfreude, als sich das Paar endlich in die Arme schliessen konnte. Das habe aber einiges an Kraft geraubt, sagt John. «Es war ziemlich kompliziert, nach Hause zu fliegen. Andauernde Flugabsagen, leere Flughäfen, leere Flüge, der Nachweis, dass ich meinen Wohnsitz in Spanien habe... Als Maite mich am Flughafen in Pamplona sah, fing sie an zu weinen.»