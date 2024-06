Die Uhr, die Yoko Ono bei Tiffany auf der Fifth Avenue in New York kaufte, passt sich sogar den Launen des gregorianischen Kalenders an, inklusive Schaltjahren – eine technische Meisterleistung, die bis 1985 unerreicht blieb. Die Schweizer Luxusuhr verschwand nach dem Tod von John Lennon auf mysteriöse Art und Weise. Bis heute ranken sich verschiedene Gerüchte um den legendären Zeitmesser. Vor allem aber ist die Patek Philippe ein Vermögen wert. Als sie Yoko Ono 1980 bei Tiffany in New York kaufte, bezahlte sie rund 25'000 Dollar. Ihr heutiger Wert wird laut Schätzungen mit 10 bis 40 Millionen beziffert.