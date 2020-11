Der Prozess am Gericht in London artete danach in einer wochenlangen Schlammschlacht aus. Während Heard erzählte, sie habe Todesangst vor Johnny gehabt, er habe sie mehrfach geschlagen und gewürgt, sagte Depp, er sei in der Beziehung selber Opfer von psychischer und physischer Gewalt seitens Amber geworden.