Johnny Depp lies Eric Dane (†53) bei sich wohnen

Im Anwesen nahe des Sunset Boulevards konnte Dane seine letzten Tage in Ruhe und Würde zu verbringen. Depp, der mehrere Häuser in der Gegend besitzt, soll laut «Page Six» dem schwer erkrankten Schauspieler gesagt haben: «Zahl an Miete, was du kannst. Oder auch nicht.» Das Haus soll gemäss dem Onlineportal rollstuhlgerecht eingerichtet sein, Dane konnte von dort problemlos zu Arztterminen zu gelangen. Bis zu seinem Tod am vergangenen Mittwoch wohnte Dane dort fast mietfrei.