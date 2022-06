Johnny Depp und Amber Heard: Jetzt spricht ein Geschworener

Heard war von der Mehrheit der Jury als Aggressor in der Beziehung angesehen worden, erzählte das Jury-Mitglied. So frage er sich, warum sie Depp, den sie als aggressiv darstellte, ein Messer geschenkt habe. Oder: «Wenn sie Johnny Depp wirklich dabei helfen wollte, von den Drogen loszukommen, warum nahm sie dann in seiner Nähe Drogen?»