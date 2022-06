Justin Bieber leidet an einer Gesichtslähmung

Nachdem Justin Bieber (28) krankheitsbedingt mehrere Shows seiner Tour verschieben musste, meldet sich der Sänger nun bei seinen Fans mit einer erschreckenden Nachricht. In einem fast dreiminütigen Video macht der Star bei Instagram öffentlich, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom und an einer halbseitigen Gesichtslähmung leidet.