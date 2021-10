Justin Bieber verkauft jetzt Marihuana

So gibt es in deren Produktpalette jetzt ein Päckchen von Justin Bieber mit sieben vorgedrehten Joints mit dem Namen «Peaches Pre-Rolls». «Peaches» heisst auch Biebers jüngster Hit, in dessen Refrain der Musiker unter anderem «I get my weed from California» (zu Deutsch «Ich bekomme mein Gras aus Kalifornien») singt.