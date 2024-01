Kaiserin Sisi litt an Darmproblemen und Gürtelrose

Dokumente lagen im Stadtarchiv von Bad Kissingen

Ausserdem hatte Sisi, wie sie von ihren Geschwistern genannt wurde, auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So soll Kaiserin Elisabeth an Darmproblemen und auch an der Viruserkrankung Gürtelrose gelitten haben. Sisis Hofdame schrieb am 26. Juni 1897 an ihren Arzt: «Ihre Majestät lässt Sie grüssen und Ihnen sagen, dass Sie recht mit Ihrer Prophezeiung hatten. Ihre Majestät ist jetzt furchtbar constibirt.» Was so viel bedeutet wie: Sisi hatte Verstopfungen.