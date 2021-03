Es scheint, als könnte Melania Trump einfach gar nichts recht machen. Nun mögen Shitstorms wegen ihrer heimlichen Corona-Impfung oder einem Tweet, in dem sie einem verstorbenen Rechts-Politiker und Covid-Leugner Ehre erwies, noch halbwegs gerechtfertigt sein. Aber ein einfaches Happy Birthday einer Mutter an ihren Sohn? Kommt schon, ihr Hater, habt ihr nichts besseres zu tun? Und auch der «gut gemeinte» Rat einer Userin an den Teenager ist nur begrenzt lustig: «Barron, nur noch ein paar Jahre, bis du deinen Eltern entfliehen kannst. Renn!» Vielleicht sollte Melania ihrem Sohn nächstes Jahr einfach nur ganz persönlich gratulieren, dann erspart sie sich und ihm solche Kommentare.