Pete Davidson veröffentlich Chat-Verläufe mit Kanye West

Die Hasstiraden gipfelten in einem Musikvideo zu seinem Song «Eazy», in dem eine Knetversion von Davidson bei lebendigem Leibe von West beerdigt wurde. Davidson veröffentlichte später Chat-Verläufe mit West, in denen der Komiker West auffordert, ihn in Ruhe zu lassen. «Ich werde aufhören, nett zu dir zu sein, wenn du mich nicht in Ruhe lässt», schrieb Davidson an West.