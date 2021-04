Kanye West will gemeinsames Sorgerecht für die Kinder

Zwischen Kim Kardashian und Kanye West ist es endgültig aus. Der Reality-Star und der Rapper haben die Scheidungspapiere eingereicht. Nun geht es darum, das Wahnsinns-Vermögen von «Kimye» aufzuteilen – und das dürfte nicht ganz einfach sein. Beide waren schon vor der Beziehung unglaublich reich, vergrösserten ihr Vermögen aber nach der Hochzeit markant. Kim soll 40 Millionen Dollar in die Ehe gebracht haben und mittlerweile 800 Millionen Dollar schwer sein, Kanyes Vermögen soll von 100 Millionen Dollar auf 1,3 Milliarden Dollar angewachsen sein. Nun geht es also darum, mehr als zwei Milliarden Dollar – die unter anderem in Häuser, Kunst und Schmuck angelegt sind – gerecht zu verteilen.