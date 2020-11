Karl Dall und der Genschman

Der deutsche Schauspieler und Komiker Karl Dall ist am 23. November im Alter von 79 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilt, hat er sich nicht mehr von einem Schlaganfall erholt, den er zwölf Tage zuvor erlitten hat. Die Angehörigen des Entertainers verabschieden ihn in ihrem Schreiben mit den Worten: «Er war nicht nur ein beliebter Komiker und Entertainer, sondern vor allem ein äusserst liebenswerter und netter Mensch.» Noch anfangs November übernahm Dall eine Rolle in der TV-Serie «Rote Rosen». In den 80er-Jahren stand er oft zusammen mit Kurt und Paola Felix für die Sendung «Verstehen Sie Spass?» vor der Kamera. Zudem wirkte er in unzähligen weiteren TV-Formaten und Filmen mit.