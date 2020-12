«Ich liebe es, schwanger zu sein»

Während die ersten paar Wochen dieses Mal für Karolina Kurkova also anders verliefen als bei den ersten zwei Schwangerschaften, soll der Abschluss gleich bleiben: «Ich wünsche mir eine Wassergeburt zu Hause», so das «Victoria's Secret»-Model, das in Tschechien zur Welt kam und in den USA wohnt. Dort seien Wassergeburten zwar nicht weit verbreitet, sie habe aber bereits ihre ersten zwei Söhne Tobin Jack, 11, und Noah Lee, 5, so zur Welt gebracht.