Kult-Status hat Kater Larry schon lange. Und dies nicht nur, weil kein anderer Vierbeiner seit Margaret Thatchers Kater Wilberforce länger an der Londoner Downing Street No. 10 regierte wie er. Denn Larry ist der erste, der offiziell den Titel «Chief Mouser to the Cabinet Office» trägt, was so viel bedeutet wie «Oberster Mäusejäger des Kabinetts». Und jetzt darf die Hauskatze des Premiers bereits ihr 10-jähriges Dienstjubiläum feiern.