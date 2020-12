Katie Holmes und Emilio Vitolo sprechen von Liebe

Emilio Vitolo Jr. tritt gemäss «Elle» ebenfalls ab und an als Schauspieler ist Erscheinung. In erster Linie aber ist er Koch und Restaurantbesitzer: Zusammen mit seinen Eltern und Brüdern serviert er im New Yorker Trendquartier Soho italienische Köstlichkeiten. Und empfängt im «Emilios Ballato» viele prominente Namen, wie der 33-Jährige auf Instagram zeigt.