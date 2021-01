Katie Price' Sohn Harvey zieht in ein Wohnheim

Vor allem aber will Katie Price ihrem Sohn die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln: «Es bricht mir das Herz. Ich will nicht, dass Harvey denkt, dass ich ihn nur loswerden will. Das ist die Chance auf ein unabhängiges Leben, darauf, soziale Fähigkeiten zu erlernen und neue Kontakte zu knüpfen», so die 42-Jährige, die sich seit Jahren für die Rechte von Behinderten einsetzt und offen über ihr Leben mit Harvey berichtet.