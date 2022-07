Keanu Reeves beim Formel-1-Qualifying: Es war «unglaublich»

Schon vor dem Formel-1-Rennen am Sonntag haben sich mehrere Promis beim Grossen Preis von Grossbritannien in Silverstone gezeigt. So war unter anderem auch Hollywood-Star Keanu Reeves (57) am Samstag vor Ort, um das Qualifying zu verfolgen. Im Gespräch mit «Eurosport» zeigte der Schauspieler sich begeistert.