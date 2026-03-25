Keith Urban spielt Konzerte vor nur 1000 Zuschauern

Halt durch feste Routine

Quellen aus dem Umfeld des Sängers gaben laut «Page Six» an, dass Urban nach der Trennung von Kidman vor allem Halt durch eine feste Routine sucht. «Kreuzfahrtschiffe sind nicht gerade ein Traum-Gig, aber sie sichern den Lebensunterhalt – und geben Keith etwas, worauf er sich konzentrieren kann», soll ein Insider berichtet haben.



Die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff helfe ihm dabei, beschäftigt zu bleiben und sich nach den privaten Turbulenzen auf seine Musik zu fokussieren. Zudem wird spekuliert, dass diese Auftritte dazu dienen könnten, sein Einkommen stabil zu halten, während Urban sein Leben als Single in Nashville, Tennessee (USA) neu ordnet. «Wenn bei einer Scheidung so viel Geld im Spiel ist, sind die Anwälte nicht billig, egal wie es am Ende ausgeht», so der Insider.