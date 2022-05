Kelly Osbourne wird erstmals Mami

Osbourne veröffentlichte zwei Fotos, auf denen sie mit Ultraschallbildern zu sehen ist. Und auch im beigefügten Kommentar bestätigt sie, dass sie schwanger ist. «Ich weiss, dass ich in den vergangenen Monaten sehr ruhig war, also habe ich mir gedacht, dass ich mit euch allen teile, warum das so ist», schreibt die 37-Jährige. «Ich bin überglücklich, bekanntgeben zu können, dass ich eine Mami werde.» Nur zu sagen, «dass ich glücklich bin, reicht nicht aus», schreibt Osbourne weiter. Sie sei geradezu «ekstatisch». Wilson meldete sich ebenfalls mit mehreren Herzchen zu Wort - und mit einem kleinen Familien-Emoji.