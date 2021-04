Kim Kardashian ist jetzt eine Milliardärin

Kim Kardashian, 40, ist nun Milliardärin, wie das «Forbes»-Magazin schätzt. Das verdanke sie ihren beiden lukrativen Unternehmen KKW Beauty und Skims sowie den Gewinnen aus der Reality-Serie «Keeping Up With The Kardashians» und Werbeverträgen. Laut «Forbes» soll ihr Wert von 780 Millionen US-Dollar im Oktober 2020 mittlerweile auf eine Milliarde US-Dollar, umgerechnet etwa 842 Millionen Euro, gestiegen sein.