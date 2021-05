Kim Kardashian muss sich gegen Schmuggel-Vorwurf wehren

Diese soll Kardashian 2016 von der Axel Vervoordt Gallery in Belgien gekauft haben. Im Mai 2016 kam das Kunstwerk, das aus dem 1. oder 2. Jahrhundert stammt und gemäss den italienischen Behörden ein geschütztes Kulturgut ist, in Los Angeles an. Adressiert war die Lieferung gemäss Gerichtsakten an «Kim Kardashian dba Noel Roberts Trust» in Woodland Hills.