Die britische Sängerin und ehemalige Miss UK, Kirsty Bertarelli (54) macht sich Sorgen um ihren Partner Marc, der laut der britischen Zeitung «The Sun» einen massiven Schlaganfall erlitten haben soll. Vor knapp vier Jahren hatte sich die Britin vom Schweizer Unternehmer, Milliardär und Alinghi-Segler Ernesto Bertarelli (59) scheiden lassen.



Die 54-jährige Bertarelli, die durch die Scheidung zur reichsten geschiedenen Frau Grossbritanniens wurde, teilte die Nachricht bereits vor einigen Wochen in einem emotionalen Beitrag auf Instagram mit. Sie schrieb: «Mein liebster Marc – ich liebe Dich mehr, als Worte ausdrücken können. [...] niemand wird jemals verstehen, was wir gemeinsam durchgemacht haben.»