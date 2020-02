Kobe Bryants Witwe kann ihren Verlust nicht akzeptieren

Zur grossen Trauer kommt auch Wut dazu. Wut darüber, dass ihre kleine Tochter so früh gehen musste. Zu einem Video, das Gigi glücklich mit ihrem Vater und beim Basketballspielen zeigt, schreibt Vanessa, es fühle sich alles so falsch an: «Warum sollte ich an einem anderen Tag aufwachen, wenn mein kleines Mädchen diese Möglichkeit nicht haben kann?» Sie sei so wütend.